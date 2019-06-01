這部戲的女主角也太幸福了吧！新劇《意外發現的一天》5大男主平均身高185cm：顏值爆表♥

這部戲的女主角也太幸福了吧！新劇《意外發現的一天》5大男主平均身高185cm：顏值爆表♥

韓劇   2019年6月1日   星期六08:15   Rui   14

女生愛追韓劇除了甜蜜的愛情故事之外，有相當大一部分原因是因為劇中帥氣的男主人公、男二號以及男三、四號。

最近韓網上一部尚未開播的電視劇爆火，原因就是男主角陣容實在太帥了。 定於9月開播的MBC電視劇《意外發現的一天》憑藉超模男主角軍團吸引了廣大女網友的關注。 5位男主人公平均身高185cm，顏值更是各有特色，共同點就是太帥了！

首先是男團SF9的路雲，在劇中扮演河路一角，他身高190.5cm，有著完美的愛豆長相。

接下來是演員李材旭，扮演白經，身高187cm的他有著硬漢與少年味並存的外表，真的很讓人期待他在劇中的表現。

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第三位則是飾演李道華的鄭建柱，雖然他身高187cm卻長著一張可愛的娃娃臉，曾出演過人氣網劇《A TEEN》的他將在這部劇中展現怎樣的而魅力呢？

第四位是模特出身的金勇大，身高185cm的他扮演吳南柱一角，五官精緻的他最近憑藉各種女友視角照火變全網。

最後一位是扮演陳未采的李泰利，參演過多部影視作品的他演技可圈可點，讓人很是期待。

看到這樣一個美男軍團擔任但主角，不少觀眾表示已經開始羨慕女主角了。 該劇是一部校園羅曼史，改編自網漫《意外發現的7月》，講述了女高中生端午抵抗命運尋找愛情的故事。

「圖：NATE」

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留言/評論
  • 張纭毓
    浙顏質恩.........喔😑😑😑😑😑😑跳過
    22分前
  • 林啵嗶
    第四位有點姜棟元的質
    33分前
  • 游依婷
    李欣蓉
    2小時前
  • Heidi Lam
    Fionne Alexa Ma 路雲😏
    50分前
  • Yi Ping Guo
    金勇大那張讓我誤會姜棟元要拍連續劇了...
    4小時前
→更多留言...(9)
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