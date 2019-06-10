再没有比这部剧更玛丽苏的故事了！《SKY Castle》「艺书」金惠允加盟新剧，出身豪门还集5大帅哥男主宠爱於一身？！
韩剧 2019年6月10日 星期一11:30 Rui
在《SKY Castle》中凭藉「艺书」一角大获好评的金惠允接拍新戏，出演MBC TV新电视剧《意外发现的一天》，又一次扮演女高中生。
《意外发现的一天》改编自网漫《意外发现的7月》讲述了女高中生端午反抗既定命运，收获爱情的故事。金惠允饰演女主角殷端午，她出生豪门，且是家中唯一的女儿，命运早已被安排好，却因为爱情而产生了抵抗心。
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本剧除了由人气漫画改编之外，另一大看点就是集齐了5位帅气鲜肉男演员，平均身高185cm，无论是哪一位都和金惠允形成了高萌身高差！男一号河路由男团SF9的路云担任，完美的爱豆长相让人一见倾心。 暗恋端午、端午的未婚夫白经则由李材旭出演，他身高187cm，有著硬汉与少年味并存的外表。
此外，还有郑建柱、金勇大和李泰利分别扮演与金慧允有著纠葛的李道华、吴南柱与陈未采，每一位都身材修长，颜值出色，让人看一眼就难忘，也难怪观众们已经开始羡慕集5大帅哥的宠爱与一身的金慧允了。
《意外发现的一天》将於9月开播。
「图：NATE」
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