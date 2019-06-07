《阿斯達年代記》宋仲基奪下話題性一位《她的私生活》《春夜》緊追在後！

OMG～ #宋仲基 的人氣超強大，一首播就奪冠，超猛der～！！！（前十名中大家追了幾部呢？）
tvN全新週末劇《阿斯達年代記》一首播果然引起熱烈討論，從故事背景、人物設定、場景&CG後製到服裝…等等，任何一個細節都成為網友討論的焦點，但也不可否認的是…評價好壞參半，但做為韓國首次的大膽嘗試的風格，建議大家還是多看幾集，不一定要急著棄劇。
《她的私生活》圓滿完結，浪漫愛情喜劇迎接幸福快樂的結局，不曉得大家是否還久久忘不了朴敏英和金材昱的魅力呢～！？
（此話題性排行榜為韓國GOODDATA調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞TOP.10排行榜）
＊ 5月第五週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《阿斯達年代記》→新劇進榜
2．《她的私生活》→持平（完結）
3．《春夜》▽２
4．《VOICE3》→持平
5．《風在吹》→新劇進榜
6．《特別勞動監督官趙掌風》▲３（完結）
7．《僅此一次的愛情》▽４
8．《深淵Abyss》▽２
9．《綠豆花》▽２
10．《左撇子妻子》▲１（完結）
而宋仲基更奪下了話題性的演員一位，可喜可賀，那演技和清澈眼眸，仍舊擁有打動人心的魅力，主演張東健和金智媛也一同上榜。
《春夜》的男女主角丁海寅和韓志旼則奪下了2、3位，劇中雖然充滿現實生活的無奈，卻也讓人明白真正遇到了在意的對象，擁有了慾望後，很多事情是無法輕易控制住的。
＊ 5月第五週的「電視劇演員」話題性TOP.10：
1．宋仲基《阿斯達年代記》→新劇進榜
2．丁海寅《春夜》▽１
3．韓志旼《春夜》▽１
4．朴敏英《她的私生活》▲１
5．金材昱《她的私生活》▽２
6．金荷娜《風在吹》→新劇進榜
7．甘宇成《風在吹》→新劇進榜
8．張東健《阿斯達年代記》→新劇進榜
9．金智媛《阿斯達年代記》→新劇進榜
10．申惠善《僅此一次的愛情》▽６
新劇進榜中，還有《風在吹》的金荷娜與甘宇成，大叔演得太好被許多網友大罵渣男一枚，但其實背後還有更感動人的故事，不曉得大家是否能撐到那個時候！？
（圖自：官方劇照）
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