《阿斯达年代记》宋仲基夺下话题性一位《她的私生活》《春夜》紧追在后！

OMG～ #宋仲基 的人气超强大，一首播就夺冠，超猛der～！！！（前十名中大家追了几部呢？）
tvN全新周末剧《阿斯达年代记》一首播果然引起热烈讨论，从故事背景、人物设定、场景&CG后制到服装…等等，任何一个细节都成为网友讨论的焦点，但也不可否认的是…评价好坏参半，但做为韩国首次的大胆尝试的风格，建议大家还是多看几集，不一定要急著弃剧。
《她的私生活》圆满完结，浪漫爱情喜剧迎接幸福快乐的结局，不晓得大家是否还久久忘不了朴敏英和金材昱的魅力呢～！？
（此话题性排行榜为韩国GOODDATA调查公司无论好坏，能引发话题的关键词TOP.10排行榜）
＊ 5月第五周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《阿斯达年代记》→新剧进榜
2．《她的私生活》→持平（完结）
3．《春夜》▽２
4．《VOICE3》→持平
5．《风在吹》→新剧进榜
6．《特别劳动监督官赵掌风》▲３（完结）
7．《仅此一次的爱情》▽４
8．《深渊Abyss》▽２
9．《绿豆花》▽２
10．《左撇子妻子》▲１（完结）
而宋仲基更夺下了话题性的演员一位，可喜可贺，那演技和清澈眼眸，仍旧拥有打动人心的魅力，主演张东健和金智媛也一同上榜。
《春夜》的男女主角丁海寅和韩志旼则夺下了2、3位，剧中虽然充满现实生活的无奈，却也让人明白真正遇到了在意的对象，拥有了欲望后，很多事情是无法轻易控制住的。
＊ 5月第五周的「电视剧演员」话题性TOP.10：
1．宋仲基《阿斯达年代记》→新剧进榜
2．丁海寅《春夜》▽１
3．韩志旼《春夜》▽１
4．朴敏英《她的私生活》▲１
5．金材昱《她的私生活》▽２
6．金荷娜《风在吹》→新剧进榜
7．甘宇成《风在吹》→新剧进榜
8．张东健《阿斯达年代记》→新剧进榜
9．金智媛《阿斯达年代记》→新剧进榜
10．申惠善《仅此一次的爱情》▽６
新剧进榜中，还有《风在吹》的金荷娜与甘宇成，大叔演得太好被许多网友大骂渣男一枚，但其实背后还有更感动人的故事，不晓得大家是否能撑到那个时候！？
（图自：官方剧照）
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