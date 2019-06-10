《Produce X 101》驚現兩對父子？知道真相的小編笑了XD

《Produce X 101》漸入佳境，隨著學員的一再減少，精彩看點也越來越多，眾人都紛紛竭盡全力展現實力。 除了一如既往的溫馨兄弟情之外，本季中竟然還多出了2對父子！
先來說說這一對，就連代表李棟旭都有所耳聞呢。 李棟旭問學員李振赫：「聽說你最近深陷其中。 」驚得李振赫反問：「啊？ 什麼？ 」李棟旭調侃道：「聽說你深陷學員李珍宇中~」李振赫解釋道：「wuli小海南對我來說雖然還不是能當兒子的年紀，但卻成了兒子。 」 集訓時，李振赫和李珍宇可謂是連體嬰兒，兩人總是形影不離，李珍宇很喜歡黏著哥哥，甚至幾乎貼到哥哥身上，而哥哥李振赫對弟弟也是照顧有加，時刻寵溺。 兩人的「父子情」在李棟旭面前也展露無遺，李振赫表白「珍宇，我愛你」，用手比心，而弟弟李珍宇也比心回應哥哥。
除了李振赫、李珍宇之外，學員中還隱藏著另一對「父子」，他們就是孫東杓和韓勝宇。 韓勝宇直言很想生一個孫東杓一樣的兒子，甚至「誇」孫東杓很懂得欲擒故縱，但自己也懂得如何緊貼上去，誰讓他是自己的「兒子」呢~哈哈哈
「圖：《Produce X 101》」
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