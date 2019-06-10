再沒有比這部劇更瑪麗蘇的故事了！《SKY Castle》「藝書」金惠允加盟新劇，出身豪門還集5大帥哥男主寵愛於一身？！ 入伍前早已準備好妹妹的SOLO專輯 2年過去卻遲遲沒有下文…AKMU哥哥李燦赫親曝理由！ 《Running Man》時隔六年再度扮成復仇者聯盟！哪一個角色最爆笑呢？XD 據說是tvN製作費最高的綜藝節目…《大逃出》確定製作第3季！ 姜丹尼爾設立一人企劃社KONNECT，LM異議申請審問日延期：12日→26日 姜丹尼爾直播謝粉絲：難過時，粉絲是我最大力量 《Produce X 101》驚現兩對父子？知道真相的小編笑了XD EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「當年他才到我這裡」的他...一轉眼已經完美逆襲了！ 來一波SM娛樂讓人費解的周邊商品吐槽！沒有最瞎只有更瞎XD

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