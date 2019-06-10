EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「当年他才到我这里」的他...一转眼已经完美逆袭了！

NCT成员MARK李马克可以说是「花田」SM的宠儿，出身加拿大的他不但成功出道，而且在4个月内分别在NCT-U、NCT-127、NCT-DREAM出道了3次。 亲爱的们，3次啊！
MARK从小就进入了SM当练习生，在EXO、Red Velvet这些大前辈看来根本就是个孩子。 MARK这么年幼就很有镜头感了，双手插兜，头侧歪，这就是与生俱来的明星感啊~~
可以说MARK是前辈们看著长大的，如今见到他不仅成功出道，还是NCT的中流砥柱，颇有种吾家有弟初长成的欣慰感。 EXO大哥XIUMIN说初见MARK时候，他用手比划了下，说只到自己的胸口。
Red Velvet姐姐Irene第一次见MARK时，对方还是只到自己肩膀的小男孩。
就连RV的忙内Yuri姐姐也说MARK当时才到自己的腰~~MARK立刻反驳：怎么会是腰呢？ 只到腰的话，那是狗狗吧~~MARK啊，在姐姐们的眼中，你可能真的就是可爱到爆炸的小狗狗吧~~
谁知一转眼没过几年，MARK就让哥哥姐姐们刮目相看了！！ 当年还说「他才只到我这里」的哥哥姐姐们，已经远远被wuli MARK甩在了身后（身高上）~MARK已经能够和哥哥「勾肩搭背」，甚至高过了哥哥。
在姐姐们面前也展现了男友力MAX的身高差~
「图：PANN」
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