Red Velvet Wendy 驚喜空降婚禮！11 年鐵粉出嫁「天使主唱」暖心兌現祝歌承諾：妳長大的點滴我都記得！

女團 Red Velvet 成員 Wendy 的暖舉再次引發熱議！今日有網友分享 Wendy 現身婚禮現場演唱祝歌的影片，原來新娘是從 Wendy 2014年出道起便一路相隨的資深鐵粉。 Wendy 在現場感性回憶看著粉絲從學生、步入職場到結婚的點滴，溫馨場景令在場賓客感動不已。

守護 11 年的約定：從高三少女到披上婚紗

Wendy 在婚禮上感性回憶道，2014 年 8 月 1 日出道當天第一次見到這位粉絲，轉眼 11 年半過去，過往的點滴仍歷歷在目：「當時妳還在讀高三，總是帶著西瓜汁、喉糖來活動現場為我應援。 妳會和我說：『姐姐，我要考試了不能常來』、『姐姐，我找到工作了』、『姐姐，我有男朋友了』。 有一天妳問我，如果以後結婚能為妳唱祝歌嗎？ 當時我說：『當然，是妳的話我一定會唱！』」

Wendy 接著透露，去年 9 月發行專輯時，該名粉絲告知即將結婚的消息，並詢問當年的承諾是否依然有效，Wendy 毫不猶豫地給予正面回應，這才促成了今日這幕動人的畫面。



데뷔팬 첫 만남을 기억하는 가수가 어딨음 .. #웬디



(공계가 이것 밖에 없어요..) pic.twitter.com/nP2glXfx1m — 빵이 (@2OO3628) March 8, 2026

Wendy為粉絲演唱自己的歌曲《Chapter You》作為祝歌：



Chapter You 너무 아름다운 노래고

웬디언니한테 감동받아서 우리 테이블 다 울고 있었음 pic.twitter.com/Zzxonv6CdI — (@nyan6x2) March 8, 2026

지인 결혼식에 웬디언니 왔움 ..

챕터 유 부르는데 눈물날 뻔 했어요 pic.twitter.com/e65oip3ztV — 빵이 (@2OO3628) March 8, 2026

瞞著粉絲的主動出擊！Wendy 帥氣聯絡新郎送驚喜

據現場網友透露，這場驚喜背後更有一個溫暖的小插曲。 該名粉絲當初在見面會上遞交請柬，僅是單純想分享喜悅，並未預期偶像真的能出席，更沒想過聯繫經紀公司。 沒想到 Wendy 在看過喜帖資訊後，竟主動聯絡了新郎對接流程，親自現身送上這份大禮，展現了對粉絲最真摯的情誼。



#웬디 미담 고3 때부터 좋아하던 그녀를 위해 결혼식 축가 불러줌 그녀들의 사랑을 10년동안 옆에서 본 나 이딩턴 눈물 흘리다 pic.twitter.com/UKnxmTnAt8 — (@oekoeklove) March 8, 2026

Wendy對粉絲的真摯情誼讓不少網友大呼感動，紛紛感慨：「Wendy 根本是降臨人間的天使」、「能被偶像記得 11 年前的細節，這粉絲太幸福了 這才是」、「追星最美的模樣」。

