B1A4 振永入伍在即 感性承諾粉絲「一起做更多夢、一直一直攜手吧」
KPOP 2019年6月6日 星期四14:28 施乃琪
歌手兼演員振永在昨天閃電宣布入伍日期，頓時令許多粉絲感到不捨，不過一向感性的他也立刻寫下長長的信給粉絲！
振永於 5 日傍晚在自己的官方 Fan cafe 上發出文章，開頭就先關心粉絲在炎熱天氣裡過得好不好，並說：「大家都知道我總是有看你們在聊的內容吧？很感謝你們總是這麼支持我。我要暫時從你們的身邊離開了，今天稍早收到兵單，再過不久就要入伍了，大家應該都已經嚇了一跳也很擔心。」振永表示：「一直以來都很感謝大家給我過分的愛，本來想在入伍前讓大家看見更好的表現，但身體狀況不允許，真的非常可惜。每次看見粉絲說期待我有很多活動的時候，都覺得很遺憾也很抱歉。」
「但大家知道我總是說的話吧？我們要長長久久地常常見面。」振永感性地表示：「雖然就要暫時離開大家了，但以後相聚的時間會比過去更多。請不要太擔心，也很抱歉讓你們擔心了，我們要更幸福地見面。」
最後振永和粉絲許下承諾：「我們約好了，要呼嚕呼嚕地吃很多美食、健健康康地過每一天，我也會這樣子的。一起做更多的夢，我們一直一直攜手前進吧。我會永遠帶來更好的表現，再會，謝謝你們。」
振永將於 20 日前往陸軍訓練所報到，在結束基礎軍事訓練以後，以社會服務要員身份展開軍旅生活。相信他在軍中也會一切順利的！
（照片來源：TVDaily、jinyoung0423、Link 8 Entertainment）
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