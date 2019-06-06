李壽根、李伊庚確定出演XtvN新綜藝《Player》！在不能笑的情況下...必須忍著完成各自的任務！
綜藝 2019年6月6日 星期四15:03 Yuan
看到李壽根哪還能憋笑啦！！他又接下新節目，而殷志源也將發行SOLO專輯，看來冰島行又....XDDD
XtvN新綜藝《Player》是一檔在不能笑的情況下，由Player們必須忍著微笑完成各自的任務，在無法預測的情況下，互相憋笑的情況和爆笑的元素成為了節目的看點。而XtvN方面也表示：「李壽根、李伊庚確定出演，節目預計在7月播出。」
李壽根除了《認哥》、Youtube頻道外，今年還陸續出演《傻瓜們的監獄生活》、《什麼都能問》、《新入社員誕生記-Good People》等節目，還有上週首播的《姜食堂2》，與殷志源搭擋的《完美搭檔》也將在6月播出，真的很認真排滿行程呢（笑）！
而剛結束《加油吧威基基2》拍攝的李伊庚，之前曾出演過《被子外面很危險》，當時在節目中和其他的「宅男」們相處得很好，讓觀眾看到他不同的一面。這次會在《Player》中展現什麼樣的藝能感，也令人期待呢！
（圖：TVDaily、HB Entertainment、tvN、JTBC）
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