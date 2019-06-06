B1A4 振永入伍在即 感性承诺粉丝「一起做更多梦、一直一直携手吧」
KPOP 2019年6月6日 星期四14:28 施乃琪
歌手兼演员振永在昨天闪电宣布入伍日期，顿时令许多粉丝感到不舍，不过一向感性的他也立刻写下长长的信给粉丝！
振永於 5 日傍晚在自己的官方 Fan cafe 上发出文章，开头就先关心粉丝在炎热天气里过得好不好，并说：「大家都知道我总是有看你们在聊的内容吧？很感谢你们总是这么支持我。我要暂时从你们的身边离开了，今天稍早收到兵单，再过不久就要入伍了，大家应该都已经吓了一跳也很担心。」振永表示：「一直以来都很感谢大家给我过分的爱，本来想在入伍前让大家看见更好的表现，但身体状况不允许，真的非常可惜。每次看见粉丝说期待我有很多活动的时候，都觉得很遗憾也很抱歉。」
「但大家知道我总是说的话吧？我们要长长久久地常常见面。」振永感性地表示：「虽然就要暂时离开大家了，但以后相聚的时间会比过去更多。请不要太担心，也很抱歉让你们担心了，我们要更幸福地见面。」
最后振永和粉丝许下承诺：「我们约好了，要呼噜呼噜地吃很多美食、健健康康地过每一天，我也会这样子的。一起做更多的梦，我们一直一直携手前进吧。我会永远带来更好的表现，再会，谢谢你们。」
振永将於 20 日前往陆军训练所报到，在结束基础军事训练以后，以社会服务要员身份展开军旅生活。相信他在军中也会一切顺利的！
（照片来源：TVDaily、jinyoung0423、Link 8 Entertainment）
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