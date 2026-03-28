《女神降臨》美女作家「喵嗚」迎來第二個兒子！一家四口幸福近況公開

超人氣網漫《女神降臨》的作家喵嗚（야옹이，Yaongyi）傳出誕下第二胎的消息，網漫作家老公也一同亮相。

27日，喵嗚作家透過自己的 SNS 表示：「我之前一直保持低調生活的原因，現在終於可以告訴大家了。」並透露近況說：「我們家迎來了一個珍貴的新生命。」



喵嗚作家在 2019 年公開與連載網漫《Free Draw》的全善旭作家交往。當時她也曾坦言自己其實是一位正在撫養孩子的單親媽媽。之後兩人維持公開戀情，並在 2022 年登記結婚。隨著這次第二胎出生，兩人成為兩個孩子的家長。



喵嗚作家坦率地表示：「在既陌生又令人激動的時光中，我們正一點一滴學習成為四口之家。」並補充說：「非常感謝長時間默默為我加油、等待我的大家，未來我也會以更好的作品來回報大家。」公開的照片中，包含了她懷孕時的臨盆孕肚模樣，以及產後與第二個兒子見面的畫面。



此前，喵嗚作家曾在 2023 年捲入「逃稅疑雲」，一度成為輿論焦點。不過她在稅務審判中勝訴。審理過程中，作家透過本人持有的法人公司，將網漫以電子檔形式提供給平台的行為，被認定為屬於免徵增值稅的「電子出版物」，最終經過相關審理後，喵嗚作家取回了數億韓元規模的增值稅。

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