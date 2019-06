防彈少年團日前在英國開唱,場面火爆,成員JIMIN的素人好友現身,沒想到他們的應援方式也突然在ARMY之間火爆起來。

JIMIN更新了防彈少年團的官方twitter,表示:「珍貴的朋友們來看我們的演唱會啦~」還貼出了好友的照片以及寫有「哥哥們來了」的旗幟。



演唱會當天,JIMIN的這幫好友就扛著大旗來到了溫布利體育館,揮舞著旗幟為防彈少年團加油助陣,因為旗幟很大,十分惹眼,吸引了所有人的關注。



I seen it I seen it!!! #BTSinLondon #BTSxWembley pic.twitter.com/ZqFPGymRKh