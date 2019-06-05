BTS防彈少年團Jin出道6年公開首支自作曲《這夜》

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今日零點，Jin在防彈少年團的官方SNS上分享了自己的第一首自作曲《這夜》，立即受到超多關注！

防彈少年團2013年出道以來，Jin在專輯中收錄的團體曲、solo曲《Awake》、《Epiphany》、翻唱歌曲《在秋天的郵局前》、KBS 2TV電視劇《花郎》OST《非你不可》等中展現過個人唱功，但親自作詞作曲是第一次。 這首歌也是防彈少年團出道6周年event「2019 BTS FESTA」的一部分。

總體製作由Slow Rabbit擔當，Jin、Hiss Noise、防彈少年團隊長RM都有參加歌曲的創作。



Jin說：「大家好我是Jin。 這首歌是想著我的伴侶動物們寫下來的。 是第一首自作曲，希望大家喜歡。 下次會再努力做出好的歌曲給大家聽。 謝謝阿米。 」



[#2019BTSFESTA]

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이 밤 by JIN#이밤

( HTTPs://t.co/pk2mA75GJW) — BTS_official (@bts_bighit) 2019年6月4日

此外，Jin近日向UNICEF（聯合國兒童基金會）捐款累計超過1億韓元，成為了UNICEF Honors Club成員。 Jin從去年5月開始，每月捐出一定金額，一開始連身邊的人都沒有告訴，後來認同「善良的影響力會被分享擴大」，才公開了自己加入Honors Club的消息。

為什麼Jin的各方面都可以這麼優秀！



（圖源：BTS Twitter）

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