BTS防彈少年團Jin出道6年公開首支自作曲《這夜》

BTS防彈少年團Jin出道6年公開首支自作曲《這夜》

KPOP   2019年6月5日   星期三10:21   Sani   6

今日零點，Jin在防彈少年團的官方SNS上分享了自己的第一首自作曲《這夜》，立即受到超多關注！

防彈少年團2013年出道以來，Jin在專輯中收錄的團體曲、solo曲《Awake》、《Epiphany》、翻唱歌曲《在秋天的郵局前》、KBS 2TV電視劇《花郎》OST《非你不可》等中展現過個人唱功，但親自作詞作曲是第一次。 這首歌也是防彈少年團出道6周年event「2019 BTS FESTA」的一部分。

總體製作由Slow Rabbit擔當，Jin、Hiss Noise、防彈少年團隊長RM都有參加歌曲的創作。

Jin說：「大家好我是Jin。 這首歌是想著我的伴侶動物們寫下來的。 是第一首自作曲，希望大家喜歡。 下次會再努力做出好的歌曲給大家聽。 謝謝阿米。 」


此外，Jin近日向UNICEF（聯合國兒童基金會）捐款累計超過1億韓元，成為了UNICEF Honors Club成員。 Jin從去年5月開始，每月捐出一定金額，一開始連身邊的人都沒有告訴，後來認同「善良的影響力會被分享擴大」，才公開了自己加入Honors Club的消息。

為什麼Jin的各方面都可以這麼優秀！

（圖源：BTS Twitter）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主頁 » KPOP » BTS防彈少年團Jin出道6年公開首支自作曲《這夜》
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手