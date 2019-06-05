下一個退伍男神金秀賢 零緋聞成為廣告主最愛

今年許多戲劇男神陸續退伍，從任時完、池昌旭、李敏鎬到姜河那等等，接下來7月1日也就是學生們歡慶暑假的開端，另一男神金秀賢也即將重回觀眾們的懷抱。
演員金秀賢除了橫跨大小螢幕之外，更是廣告界的寵兒。現在距離他退伍日期已經不到一個月了，外傳已有許多廣告合約陸續找上他。他的廣告價碼依舊不低，即使經歷當兵入伍的空白期也沒有改變，廣告界人士表示：“入伍前金秀賢的演出費用已經到達10億韓元的水準了，退伍後也將比照辦理，這金額在演藝圈來說應該是數一數二的高額了。”
金秀賢從電視劇《擁抱太陽的月亮》《來自星星的你》以及電影《神偷大劫案》等，讓他登上了韓流明星的地位，當然也是廣告界最愛，在2017年入伍前曾代言男性服飾、休閒登山服飾、美妝品、流通業、食品、金融、汽車等非常多品項，不僅代言的商品很多，長期邀請金秀賢成為專屬代言人的品牌更是不少，休閒服飾與男性服飾都連續四年以上請他代言，可見得他的廣告效果非常優。
“有些國內品牌銷售有些停滯，不過邀請了金秀賢擔任代言人後，增加了海外銷售量，因此廠商相當信賴他，並且他從來沒有負面傳言或緋聞，感覺是形象非常健康的藝人，這點也是廣告業主喜歡他的原因之一。”
即使金秀賢目前尚未確定下一部作品，加上近來男神陸續退伍，金秀賢依舊備受矚目，目前不管是下一部作品劇本以及廣告，都將爭相邀約金秀賢。金秀賢在軍中也是模範軍人，更提前晉升為兵長，讓大家期待7月1日以及他的下一步。
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