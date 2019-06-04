《Produce X 101》這位學員等待喚名嚇到爆哭！李棟旭的舉動太令人動心了♥
明星 2019年6月4日 星期二08:30 Rui
《Produce X 101》正在熱播中，除了帥氣又多才多藝的101名學員之外，觀眾們的目光還始終定個在了國民製作人代表李棟旭的身上。
面對101位學員，李棟旭既有身為代表的嚴厲公正一面，也有作為大哥的體貼暖心一面，某位學員就幸運地得到了李代表的抱抱。
上一期的節目中公開了第一輪學員排名，只留下第一名到第六十一名，有位學員的反應吸引了所有觀眾，甚至李棟旭的目光，他就是來自E娛樂的李沅俊。 長時間的等待之後，李沅俊終於在呼叫第44名時聽到了自己的名字，在眾人的祝賀聲中前往了舞台中央，得知自己並未淘汰的他激動得落下了眼淚。 李棟旭看到哭得不能自已的李沅俊，走了過去，溫柔地抬起手幫他整理頭髮，此時的李沅俊小心翼翼地抬眼看了代表，表情很是呆萌。 為了安撫他，李棟旭還拿了瓶水遞給他，全程都帶著寵溺的笑容，像是在看自己弟弟一樣~
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李沅俊也表示：「剛才真的很心動，李棟旭代表。」突如其來的「告白」也引得全場哈哈大笑，李棟旭也用溫暖的笑容回應他，此時所有的學員都十分羨慕李沅俊。
「圖：PRODUCE X 101」
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