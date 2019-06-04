《Produce X 101》这位学员等待唤名吓到爆哭！李栋旭的举动太令人动心了♥
明星 2019年6月4日 星期二08:30 Rui
《Produce X 101》正在热播中，除了帅气又多才多艺的101名学员之外，观众们的目光还始终定个在了国民制作人代表李栋旭的身上。
面对101位学员，李栋旭既有身为代表的严厉公正一面，也有作为大哥的体贴暖心一面，某位学员就幸运地得到了李代表的抱抱。
上一期的节目中公开了第一轮学员排名，只留下第一名到第六十一名，有位学员的反应吸引了所有观众，甚至李栋旭的目光，他就是来自E娱乐的李沅俊。 长时间的等待之后，李沅俊终於在呼叫第44名时听到了自己的名字，在众人的祝贺声中前往了舞台中央，得知自己并未淘汰的他激动得落下了眼泪。 李栋旭看到哭得不能自已的李沅俊，走了过去，温柔地抬起手帮他整理头发，此时的李沅俊小心翼翼地抬眼看了代表，表情很是呆萌。 为了安抚他，李栋旭还拿了瓶水递给他，全程都带著宠溺的笑容，像是在看自己弟弟一样~
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李沅俊也表示：「刚才真的很心动，李栋旭代表。」突如其来的「告白」也引得全场哈哈大笑，李栋旭也用温暖的笑容回应他，此时所有的学员都十分羡慕李沅俊。
「图：PRODUCE X 101」
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