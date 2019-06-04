宣美演唱會太性感惹火～大開雙腿露底褲！歌迷們表示很不淡定XD

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韓國第一腿精宣美前不久在英國倫敦開唱，以惹火性感演出震撼全場。

「2019 SUNMI THE 1ST WORLD TOUR WARNING」演唱會在倫敦舉行，吸引了3000餘名粉絲到場，宣美熱情演繹了《24小時也不夠》、《GASHINA》、《主人公》、《SIREN》 等多首經典歌曲。 而最讓全場振奮的就是《主人公》的表演。



宣美身穿白色摸胸上衣、紅色格紋迷你短裙和黑色網襪登場，坐在舞台中央的椅子上。 宣美不愧擁有韓國第一腿精的美名，毫無贅肉、肌肉線條堪稱完美的雙腿讓所有女生羡慕。 表演中途，坐在椅子上的宣美突然向兩旁180度張開雙腿，露出了底褲，此時伴舞演員也迅速用手擋在前方，性感惹火的動作也惹得全場尖叫聲不斷，這一刻頓時讓所有人都不淡定了呢！



不得不說宣美的舞台感染力是真的強啊，要想在競爭如此激烈的韓娛圈站穩腳跟，需要有自己的風格，宣美真的是做到了，而且這樣的女孩別說男人看了著迷，就連女生也是非常羡慕的吧！



「圖：YouTube」

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