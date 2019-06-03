Baby濾鏡最合適的藝人竟然是朴軫永？比車銀優還要萌啊XD
明星 2019年6月3日 星期一08:00 Rui
最近，韓國刮起了一陣寶寶濾鏡熱潮，通過手機APP就能把自己「變」回嬰幼兒面孔，秀智、FT Island李洪基、Super Junior神童、 國民廚神白種元等人都通過各自的SNS曬出了萌照。
最近韓國藝人都玩起了「Baby濾鏡」，用上瞬間減齡爆萌！
馬東石也用寶寶濾鏡！嘟嘴賣萌卻被「砂鍋大的鐵拳」一秒出賣
這股風潮還沒有散去，JYP娛樂的老闆朴軫永也被網友們惡搞了幼兒照，
用上了嬰兒濾鏡的朴軫永瞬間「返老還童」，眼睛水汪汪，臉頰肉肉的，就連眼神都變萌了很多，不再是中年時的放蕩不羈。 看了照片的網友們甚至一致認為朴軫永才是最適合寶寶濾鏡的人，稱：「終於找到了我的男友」、「這是一張很想把他介紹給我朋友的臉」、「目前為止最適合的人」等。
與此同時，一名男愛豆也被粉絲們「玩壞了」~認出這個可愛的寶寶是誰了嗎？？？
其實答案很明顯啦，就是wuli臉蛋天才車銀優，對比他自己的嬰兒照，他真的是從小帥到大啊~
「圖：PANN」
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