Baby滤镜最合适的艺人竟然是朴轸永？比车银优还要萌啊XD
明星 2019年6月3日 星期一08:00 Rui
最近，韩国刮起了一阵宝宝滤镜热潮，通过手机APP就能把自己「变」回婴幼儿面孔，秀智、FT Island李洪基、Super Junior神童、 国民厨神白种元等人都通过各自的SNS晒出了萌照。
最近韩国艺人都玩起了「Baby滤镜」，用上瞬间减龄爆萌！
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这股风潮还没有散去，JYP娱乐的老板朴轸永也被网友们恶搞了幼儿照，
用上了婴儿滤镜的朴轸永瞬间「返老还童」，眼睛水汪汪，脸颊肉肉的，就连眼神都变萌了很多，不再是中年时的放荡不羁。 看了照片的网友们甚至一致认为朴轸永才是最适合宝宝滤镜的人，称：「终於找到了我的男友」、「这是一张很想把他介绍给我朋友的脸」、「目前为止最适合的人」等。
与此同时，一名男爱豆也被粉丝们「玩坏了」~认出这个可爱的宝宝是谁了吗？？？
其实答案很明显啦，就是wuli脸蛋天才车银优，对比他自己的婴儿照，他真的是从小帅到大啊~
「图：PANN」
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