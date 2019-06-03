《姜食堂2》P.O乔迁宴 宋旻浩送上珍藏的「自画像」当礼物！殷志源：「这一点都不像你啊」 安孝燮如同画报般的黑衬衫剧照，网友：这笑容也太迷人了吧！！！ SJ将於今年（2019年）下半年携正规9辑回归歌坛！强仁、晟敏不参与组合活动 曾出演过《花郎》、《我的野蛮女友》等剧的金敏俊，与GD亲姊姊正在恋爱中！两人将在10月结婚？ 《JK2》来了！「郑氏姐妹」Jessica & Krystal今日（3日）前往美国旧金山拍摄真人秀 韩最大音源网站Melon非法侵吞数十亿版权费 被检察厅收押调查 把无知当乐趣《Running Man》乱用字幕狂被批，别拿国家惨痛历史当笑话 禹棹焕有望加盟李敏镐&金银淑新剧《THE KING》 《PRODUCE X 101》金曜汉＆李洗赈深夜同逛便利店：身高差很萌♥ 【不定时更新！】６月份有谁会来台湾跟大家见面呢？ Baby滤镜最合适的艺人竟然是朴轸永？比车银优还要萌啊XD

留言/评论