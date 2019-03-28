勝利前往警署前到美容院化全妝 院長澄清：只是簡單整理了髮型和遮了黑眼圈

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日前，一則勝利本月14日以嫌疑人身份接受首爾地方員警廳調查前曾到美容院化妝的消息激起了廣大民眾的不滿，紛紛指責他毫無悔過、反省之心。

勝利化好全妝＆set好髮型出席警局調查 韓國網友怒：「以為去作秀嗎？ 」

據目擊者稱，勝利上午出現在江南某美容室，接受了頭髮護理並化了全妝。 勝利化了只有女藝人參加大型活動時才會化的細緻妝容。 該目擊者還表示，勝利在出門的路上還曾補妝，要求把眉毛再化濃一點。



相關美容院院長A某親自出面澄清，「他根本就沒有化全妝，一直都很小心翼翼。 我看到有人說他化了全妝去警署接受調查的新聞後也嚇了一跳，並非事實的報導就應該快速澄清。」

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A某還透露：「勝利去警署之前確實來過美容院，但絕對沒有要求化全妝或是補色，那天的他非常憔悴，只是整理了下頭髮，遮了遮眼下的黑眼圈而已。 他看上去很疲憊，也不怎麼說話，我們的員工也不說話，雙方都很小心翼翼。 」

A某從勝利出道開始就負責他的髮型和妝容，他還稱：「明明不是事實卻被傳得和真的一樣，我就覺得我該說清楚。 」

「圖：TD、KSD」

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