「能不能别问我理由借我1000万？」李洪基向圈内5位好友借钱！李升基的反应超搞笑XD
明星 2019年3月28日 星期四08:15 Rui
相信小伙伴们都经历过好友之间借钱的事情，其实即使是明星也有手头紧的时候，这时他们也会向好友求助。
最近FTIsland成员李洪基就在V LIVE节目《核人脉同盟》中爆料了自己向5位好友借钱的故事。李洪基向李升基、金赛纶、李施彦、BTOB镒勋和N.Flying宰铉发送了「能不能不要问我原因，直接借1000万（韩币，下同）给我」的讯息。
讯息发送之后，李洪基收到的大答覆是这样的：
李施彦：现在？ 又是在做节目吧？ 王X蛋~（李施彦之前就曾被李洪基骗过一次，这次明显嗅到了不一样的味道~）
宰铉：哥哥，我卡里只有250万，没有关系的话我就转给你~
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金赛纶：转到你哪个帐户里？ （豪爽的妹妹！）
镒勋：马上就汇款，稍等~
看过以上几人的答覆，大家纷纷羡慕李洪基真的是交对了朋友。
而李升基的答覆看得大家忍俊不禁，他回复李洪基道：洪基啊，我也很著急，能不能不要问我原因，直接借2000万（李升基也是机灵XD）
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「图：《核人脉同盟》截图」
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