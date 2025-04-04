BIGBANG前成員勝利否認去中國開夜店，心酸言：「人們覺得叫我『失敗』很好玩...」

最近有媒體報導稱BIGBANG已退團成員勝利可能去中國開夜店，不意外引起負面輿論。 當事人似乎坐不住了，昨日勝利本人致電韓國媒體，親自對不實消息做出澄清。

搜狐娛樂3月19日報導稱勝利現身杭州某間夜店，在保鏢護衛下低調入場全程沉默，但仍吸引大批粉絲圍觀尖叫，不少人猜測他打算進軍中國夜店市場、離開韓國。



4月3日，勝利親自致電韓媒「日刊體育」請求採訪，希望為謠言畫下終止符。 勝利表示目前居住在韓國，幾乎只有參加朋友婚禮或個人休假才會出國，不久前去中國也是為了參加朋友婚禮而並非夜店活動。

勝利再三強調沒有做生意的打算，無論夜店、文化、娛樂、餐飲或任何領域都沒想法，亦否認結識大企業富三代，最近跟娛樂業相關人士見面只是和從前曾經共事的人一起吃飯敘舊而已。 勝利稱相關傳聞全部是謠言：「我在海外朋友較多，也許因此容易引起進軍海外的猜測，但這並非事實。」



關於近況，勝利表示目前沒有任何經濟活動，大部份時間和家人在一起：「什麼都沒做，就這麼活著。」對於退出娛樂圈後仍屢次浮上輿論中心，勝利苦澀地表示：「好像人們覺得罵我、批評我很有趣吧。 就像meme一樣，不叫我『勝利』而是叫我『失敗』，也許覺得這樣很好玩吧。」

對於這次主動接受采訪的原因，勝利表示是為了澄清不實消息，慚愧地說：「我知道大家對於不斷出現關於我的話題，感到疲憊。」

通話的最後，勝利表示有一句話一定想說，向大眾表達了歉意：「多次因為我個人的紛擾，讓大家感到疲憊，對此我真心致歉。 在私生活方面我也會更加謹慎，避免引發任何爭議，展現出更具責任感的模樣。」



對於這次採訪，韓網友依舊是冷嘲熱諷的態度：「確實很有趣啊」「知道了，失敗」「原來他會因為這些感到受傷啊」「誰叫你沒有活得光明磊落」「為什麼要幫罪犯講話」「有必要了解罪犯的感受嗎？」「輕易毀掉別人的人生，卻連被罵都無法忍受嗎？」「你讓我曾經喜歡你的時光變得毫無意義，賠償我」。

此外，勝利在2019年的「Burning Sun事件」被指控賭博、介紹賣淫等9項罪名，最終獲刑1年6個月，已於2023年2月9日刑滿出獄。 去年也曾有消息稱勝利打算在香港、柬埔寨等地開夜店，去年8月勝利已通過日刊體育做出一輪澄清，表示「變成現在這樣就是因為夜店，怎麼可能再開夜店呢」。

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