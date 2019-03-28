胜利前往警署前到美容院化全妆 院长澄清：只是简单整理了发型和遮了黑眼圈

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日前，一则胜利本月14日以嫌疑人身份接受首尔地方员警厅调查前曾到美容院化妆的消息激起了广大民众的不满，纷纷指责他毫无悔过、反省之心。

胜利化好全妆＆set好发型出席警局调查 韩国网友怒：「以为去作秀吗？ 」

据目击者称，胜利上午出现在江南某美容室，接受了头发护理并化了全妆。 胜利化了只有女艺人参加大型活动时才会化的细致妆容。 该目击者还表示，胜利在出门的路上还曾补妆，要求把眉毛再化浓一点。



相关美容院院长A某亲自出面澄清，「他根本就没有化全妆，一直都很小心翼翼。 我看到有人说他化了全妆去警署接受调查的新闻后也吓了一跳，并非事实的报导就应该快速澄清。」

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A某还透露：「胜利去警署之前确实来过美容院，但绝对没有要求化全妆或是补色，那天的他非常憔悴，只是整理了下头发，遮了遮眼下的黑眼圈而已。 他看上去很疲惫，也不怎么说话，我们的员工也不说话，双方都很小心翼翼。 」

A某从胜利出道开始就负责他的发型和妆容，他还称：「明明不是事实却被传得和真的一样，我就觉得我该说清楚。 」

「图：TD、KSD」

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