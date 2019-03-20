日本BOICE力挺李宗泫不退團：「4個人一起才是CNBLUE」

李宗泫被曝光不雅聊天記錄、非禮女偶像，FNC不但不叫他退團，現在連日本粉絲都極力袒護，認為「CNBLUE四人缺一不可」。
李宗泫被報導在鄭俊英聊天室內觀看偷拍性關係影片、發表不雅言論並公然非禮女偶像後，3月15日，韓國著名粉絲網站DC Inside的CNBLUE Gallery發佈聲明要求李宗泫退團：「考慮到大部分粉絲都是女性， 無法容許和消費李宗泫的活動，也無法接受他給CNBLUE及其他成員造成形象傷害。 」
然而與韓粉截然相反的是，日粉卻極力袒護李宗泫留在CNBLUE。 有千名日本粉絲連署保李，認為CNBLUE是樂團非歌手：「樂團少了誰都無法成立，包含李宗泫，4人都在才可以叫做CNBLUE。 」同時對聊天記錄也持開放態度：「雖然說群組內的對話很過分，但就是男人間會做的事情。 」並怒斥事情沒被定案，李宗泫卻被大眾定罪。 至19日中午11時，已有超過3500人參加連署。
此前所屬社FNC回應稱李宗泫「對於做錯的部分進行反省」，但並未像其他涉事藝人的公司一樣提及退團；對於舊日非禮女藝人的質疑，則表示「是惡意的偽造事實，將強硬對待」，令粉絲質疑其所說的 「反省」究竟有無實質。
有評論認為，FNC之所以無法放棄李宗泫，就是因為CNBLUE與海外市場的極強聯結。
CNBLUE一開始是以赴日留學的名義在當地展開街頭演出，從2009年開始在日本進行了超過300場街頭和夜店表演，之後人氣急劇上升、甚至在日本舉辦全國巡迴演唱會，粉絲基礎十分堅固。
（圖源：DC Inside，CNBLUE FB）
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