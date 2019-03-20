《大逃脱2》首播2.5%超越第一季，规模全面升级！「未来大学」的秘密到底是什么？ 《触及真心》真正害怕海盗船的是刘寅娜！李栋旭安慰的眼神~❤ 《超人回来了》建厚「继承」民国哥哥称号：新一任「无脚踝Boss」！ 韩剧《耀眼》昨晚完美收官，收视率再创新高，JTBC又一部神剧诞生啦！ Burning Sun确定是毒品窝！ 3职员被捕&40人被立案，李文浩的逮捕申请却被驳回？！ P.O 的真实性格也和形象一样纯真？「该知道的事情我也都知道啦！」 【专访】柳俊烈：充满热情的演技温度 【专访】SHAUN 最爱的音乐人身份是作曲家 崔钟训自省期间点赞去警局照片 网友怒：「真的有反省吗？ 」 BTS防弹少年团出现在《The Simpsons》动画！ARMY也算出场了？ 日本BOICE力挺李宗泫不退团：「4个人一起才是CNBLUE」 MAMAMOO〈gogobebe〉音源、节目成绩都亮眼 回归后首冠迅速入袋！ 韩国Starbucks变色樱花杯：不收对不起自己的钱包啊！

李宗泫被曝光不雅聊天记录、非礼女偶像，FNC不但不叫他退团，现在连日本粉丝都极力袒护，认为「CNBLUE四人缺一不可」。

李宗泫被报导在郑俊英聊天室内观看偷拍性关系影片、发表不雅言论并公然非礼女偶像后，3月15日，韩国著名粉丝网站DC Inside的CNBLUE Gallery发布声明要求李宗泫退团：「考虑到大部分粉丝都是女性， 无法容许和消费李宗泫的活动，也无法接受他给CNBLUE及其他成员造成形象伤害。 」



然而与韩粉截然相反的是，日粉却极力袒护李宗泫留在CNBLUE。 有千名日本粉丝连署保李，认为CNBLUE是乐团非歌手：「乐团少了谁都无法成立，包含李宗泫，4人都在才可以叫做CNBLUE。 」同时对聊天记录也持开放态度：「虽然说群组内的对话很过分，但就是男人间会做的事情。 」并怒斥事情没被定案，李宗泫却被大众定罪。 至19日中午11时，已有超过3500人参加连署。

此前所属社FNC回应称李宗泫「对於做错的部分进行反省」，但并未像其他涉事艺人的公司一样提及退团；对於旧日非礼女艺人的质疑，则表示「是恶意的伪造事实，将强硬对待」，令粉丝质疑其所说的 「反省」究竟有无实质。



** 大家关注的消息是什么?｜韩星网App每日通知你!

有评论认为，FNC之所以无法放弃李宗泫，就是因为CNBLUE与海外市场的极强联结。

CNBLUE一开始是以赴日留学的名义在当地展开街头演出，从2009年开始在日本进行了超过300场街头和夜店表演，之后人气急剧上升、甚至在日本举办全国巡回演唱会，粉丝基础十分坚固。

（图源：DC Inside，CNBLUE FB）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻