【FNC官方聲明】與李宗泫取得聯繫後確認了事實，向所有人致上深深的歉意，正在反省中！
明星 2019年3月15日 星期五11:28 Yuan
昨晚，SBS在報導中公開了鄭俊英聊天室裡的另一名成員，那就是CNBLUE正在服兵役的成員李宗泫。他和鄭俊英通過聊天群組和1:1聊天接收性關係影片，言語間將女性視作玩物。
今日，李宗泫所屬的FNC發表了官方聲明：「在這裡向大家告知昨晚SBS報導一事李宗泫和本司的立場，因為李宗泫本人正在服兵役，為了了解事情的真相、確認立場，我們花費了多一點時間。」
「本司在12日曾針對旗下藝人李宗泫發表過立場，指出『李宗泫只是和目前引發社會爭議的藝人相熟，互相有聯繫，和此事的事件無關』發布這則消息前，正在服兵役的李宗泫也接受了當時訪問部隊的警察協助調查。當時警察出示的他和鄭俊英有關的20多條對話中，並無本人散播非法影片、查看不當影片等內容，所以我們才給了那樣的立場。因為李宗泫很早就退出那個聊天室，也很難確認4～5年前Kakao聊天記錄的準確真相，只能根據該藝人過去記憶的基礎上來傳達立場，完全沒有要隱瞞真相或是包庇錯誤。」
「在昨晚報導後，我們和在服役中李宗泫取得了聯繫，確認了事情的真相，內容屬實。在Kakao中觀看影片、貶低女性和不恰當的性話題等方面，他應該受到譴責。如果具有正確的性意識，就不會袖手旁觀，他也為此懊惱不已，因為那些不道德、淫亂的對話而受到傷害、失望的人，致上深深的歉意。」
「李宗泫本人目前很是慚愧和痛苦，對於大眾對其性道德、價值觀有誤的指責，他也銘記在心，深深地後悔自責中，深為公眾人物，他也講言慎行，不斷地反省和為此謝罪。」
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另外，李宗泫的IG內容在今日早上已刪光，原先公開的帳號也轉成私人帳號。原本個人檔案那邊寫著「一個什麼都做一點，想要活得更有趣的人」也被刪除。這讓不少網友表示：「是怕別人到IG罵他」、「怕別人在IG找出什麼嗎」、「竟然還有時間刪除」等等。
（圖：TVDaily、SBS）
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留言/評論
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只是反省！？ 其他有在聊天室裡甚至沒在群裡的都退團了....鬼才相信這會反省！
2019年3月15日 13:05
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這種人不原地爆炸就算了，還不退出娛樂圈？
2019年3月15日 13:31
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这种人那里可能反省，只是演戏
2019年3月15日 13:23
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對佢好失望，但係如果佢唔
使退，龍俊亨更加唔使退囉
2019年3月15日 15:05
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反省個屁喇！管你有多厚顏的要繼續留在演藝圈，但必須要離開CNBLUE吧！這已經嚴重影響到CNBLUE的名聲了，還想要其他成員如何面對大眾呢！😡
22小時前