作為張紫妍案唯一目擊者尹智吾發文呼籲藝人發聲！具惠善、沈珍華發聲應援！

2009年演員張紫妍因不堪多次陪酒陪睡自殺，案件調查時限將在本月底到期。
張紫妍同公司師妹尹智吾（音）曾目擊對方被迫逼酒，在自殺案發生後，她也作為證人接受調查，但卻開始被跟蹤，被演藝圈封殺，壓力大到必須接受心理治療，最終只得移居加拿大，但由於張紫妍案件的訴訟期在本月底到期 ，尹智吾再次勇敢出面作證。
尹智吾日前以證人身份接受檢方傳喚，但因為與鄭俊英回國是同一天，受到的關注不及對方。17日，她也在IG發文，並發出和鄭俊英回國現場比對圖，心痛表示：「我是沒沒無聞的演員，因此遭到無視，在演藝圈被孤立傷心又難受，甚至連記者都是回避的。現在連正確的報導都已經不再期待，只希望可以把採訪的新聞發出來，拜託了。」
她也提到：「我沒有期待過藝人們的應援，但是連『對於發生這樣的事很遺憾』的提及都不願意嗎？雖然可能會很害怕，但是被風吹的人不是我嗎？比起無名的演員，有影響力的演員、歌手們說一句『請求一起參與請願』的話都這麼困難嗎？在SNS上說是這麼困難嗎？雖然我知道你們在害怕什麼，但是風波都會向我來的，所以請幫幫忙吧！昨天第一次收到了一位女歌手說要幫忙的私訊，真的非常感動。」
文章曝光後，具惠善在晚間上傳了10年前和張紫妍一起拍攝《花樣男子》的劇照，並表示：「在我手裡放暖暖包的姊姊，很可惜連一張照片都沒有一起拍的姊姊，在上天安息吧，美麗的人！」搞笑藝人沈珍華也在IG發文：「真心的為您應援，抱歉用了『不知道參與方式』的藉口，支持再次調查，真心希望張紫妍可以在天上再次微笑。」
這也讓網友們表示：「具惠善、沈珍華為你們的勇氣表示讚賞」、「請重新調查」、「這個案子真的得有藝人出面」、「請願的人數真的很多，為什麼不回應呢」等等。
（圖：IG@ohmabella、IG@kookoo900）
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