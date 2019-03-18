張紫妍事件本月底到期！青瓦台63萬人請願重新調查

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10年前的命案至今沒有查出真相，韓網友在鄭俊英相關新聞下大聲呼籲：不要忘了張紫妍案件！

2009年演員張紫妍因不堪多次陪酒陪睡自殺，案件調查時限將在本月底到期，韓國大檢察廳的真相調查團再次申請延長，但「檢察過去事委員會」認為已經延長過3次，因而做出拒絕。同時，張紫妍和公司代表的通話內容記錄、曾隨身攜帶的記事本影本等證據，也已全部消失。

張紫妍曾寫道，自己給31個人陪睡超過100次：「我連陪酒女都不如...... 公司在既不是酒館也不是酒店的地方，在（公司3層）接待室、浴室、密室一樣的地方、床上，任意出賣我的身體。 被關在房間，被手和寶特瓶無數次打我的頭，遭受無數的威脅、辱駡和毆打。 」甚至在母親忌日也被送去陪酒。



此外，張紫妍所屬公司代表金成勛（音）多次被懷疑要求藝人陪酒陪睡，並起訴想要離開的藝人，除張紫妍外還有三位曾在他公司的女藝人——崔真實、鄭多彬、U; Nee，也先後以自殺收場。

近日，張紫妍同公司僚演員尹智吾（音）勇敢出面作證，透露加害者中有1名政客，3人和《朝鮮日報》有關。 尹智吾曾目睹張紫妍遭《朝鮮日報》記者趙某性騷擾，當年接受13次調查卻未被員警採信，之後才知檢察官是趙某妻子。 而尹智吾卻每次結束調查後回家都被跟蹤，因此搬家10餘次、被演藝圈封殺，最終只得移居加拿大。



近日隨著鄭俊英&勝利聊天室事件發酵，車太鉉也被捲入其中，越來越多網友認為有人試圖轉移公眾注意力，在留言區質問：「為什麼張紫妍的報道很快就被排到後面去？ 」

3月12日，韓國網友在青瓦台國民請願版面要求重新調查案件：「延長調查時限，根據張紫妍自殺前留下的名單，徹底重新調查。 」短短6天，參與請願的人數已超過63萬，按規定超過20萬人請願時，政府必須在30天內作出回應。



（圖源：tbs 시민의방송，SBS《8NEWS》，KSD韓星網）

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