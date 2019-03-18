作为张紫妍案唯一目击者尹智吾发文呼吁艺人发声！具惠善、沈珍华发声应援！

2009年演员张紫妍因不堪多次陪酒陪睡自杀，案件调查时限将在本月底到期。
张紫妍同公司师妹尹智吾（音）曾目击对方被迫逼酒，在自杀案发生后，她也作为证人接受调查，但却开始被跟踪，被演艺圈封杀，压力大到必须接受心理治疗，最终只得移居加拿大，但由於张紫妍案件的诉讼期在本月底到期 ，尹智吾再次勇敢出面作证。
尹智吾日前以证人身份接受检方传唤，但因为与郑俊英回国是同一天，受到的关注不及对方。17日，她也在IG发文，并发出和郑俊英回国现场比对图，心痛表示：「我是没没无闻的演员，因此遭到无视，在演艺圈被孤立伤心又难受，甚至连记者都是回避的。现在连正确的报导都已经不再期待，只希望可以把采访的新闻发出来，拜托了。」
她也提到：「我没有期待过艺人们的应援，但是连『对於发生这样的事很遗憾』的提及都不愿意吗？虽然可能会很害怕，但是被风吹的人不是我吗？比起无名的演员，有影响力的演员、歌手们说一句『请求一起参与请愿』的话都这么困难吗？在SNS上说是这么困难吗？虽然我知道你们在害怕什么，但是风波都会向我来的，所以请帮帮忙吧！昨天第一次收到了一位女歌手说要帮忙的私讯，真的非常感动。」
文章曝光后，具惠善在晚间上传了10年前和张紫妍一起拍摄《花样男子》的剧照，并表示：「在我手里放暖暖包的姊姊，很可惜连一张照片都没有一起拍的姊姊，在上天安息吧，美丽的人！」搞笑艺人沈珍华也在IG发文：「真心的为您应援，抱歉用了『不知道参与方式』的藉口，支持再次调查，真心希望张紫妍可以在天上再次微笑。」
这也让网友们表示：「具惠善、沈珍华为你们的勇气表示赞赏」、「请重新调查」、「这个案子真的得有艺人出面」、「请愿的人数真的很多，为什么不回应呢」等等。
（图：IG@ohmabella、IG@kookoo900）
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