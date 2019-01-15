不負「宋村傻」的稱號！被粉絲同一種騙術騙住N次的WINNER宋旻浩
明星 2019年1月15日 星期二09:00 Rui
宋旻浩，作為WINNER一員站在舞台上時是氣質高冷的愛豆，然而作為《新西遊記》的固定嘉賓時卻是個幼稚、大大咧咧的大男孩，截然不同的兩種魅力讓他得到不少觀眾的喜愛， 甚至因為節目中各種呆萌表現獲得了「宋村傻」的外號。
宋旻浩的狀態似乎僅有兩種模式，一個是台上另一個就是台下，台上是威風淩淩、腳步生風的帥氣愛豆，台下就是各種呆萌、容易被騙的「村傻」。 某次粉絲簽名會上，wuli宋村傻被騙之後就引發了一系列「模仿作案」。
某次簽名活動上，有位粉絲在離開之前作勢想要和宋旻浩擊掌，但粉絲抬手也只是個假動作，順勢就把寫給宋旻浩的信夾進他的手指中間，停頓了N秒之後宋旻浩才反應過來，無可奈何地笑了笑。
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這之後，有不少粉絲就採用了相同的「騙術」，故作擊掌的時候把信夾進宋旻浩的手指中間，被騙多次的宋旻浩依舊沒能吸取教訓，每次都被騙住，也總是露出尷尬的笑容。
「圖：PANN」
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