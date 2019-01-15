朴信惠電影《Call》1月3日開拍 與逆齡金成鈴成高顏值母女 李棟旭、劉寅娜主演tvN《觸及真心》公開團體、個人海報！下月（2月）6日首播 JTBC《經常請吃飯的漂亮姐姐》編劇、導演將推新作MBC《春夜》！孫藝珍、丁海寅出演討論中 網友：拜託不要 光熙成功拉攏姜鎬童、李壽根、金希澈成為左右手，合體怒喊：「無限挑戰！」 一個月減掉14kg！ 丁一宇減肥「太狠」爆發口唇皰疹 Super Junior骨灰粉揭愛豆服役內幕！私人派對MC、被逼要女團電話、和上司家屬視訊，這才是他們的服役實況 神話Eric教你做「韓式炸醬麵」！ 分享「最佳配方」，還順便認證了粉絲禮物！ 泫雅要去中國當網紅了？？雖說SNS照片越來越放飛自我，但還沒到這個地步吧 不負「宋村傻」的稱號！被粉絲同一種騙術騙住N次的WINNER宋旻浩 Dreamcatcher 慶祝出道兩週年 明天為粉絲公開最新 fan song！ 2019年這些女團面對「七年之癢」會有變動嗎？ 又美又努力的BLACKPINK LISA竟被罵醜，JENNIE力挺隊友：她由我們照顧

宋旻浩，作為WINNER一員站在舞台上時是氣質高冷的愛豆，然而作為《新西遊記》的固定嘉賓時卻是個幼稚、大大咧咧的大男孩，截然不同的兩種魅力讓他得到不少觀眾的喜愛， 甚至因為節目中各種呆萌表現獲得了「宋村傻」的外號。

宋旻浩的狀態似乎僅有兩種模式，一個是台上另一個就是台下，台上是威風淩淩、腳步生風的帥氣愛豆，台下就是各種呆萌、容易被騙的「村傻」。 某次粉絲簽名會上，wuli宋村傻被騙之後就引發了一系列「模仿作案」。

某次簽名活動上，有位粉絲在離開之前作勢想要和宋旻浩擊掌，但粉絲抬手也只是個假動作，順勢就把寫給宋旻浩的信夾進他的手指中間，停頓了N秒之後宋旻浩才反應過來，無可奈何地笑了笑。





via GIPHY

這之後，有不少粉絲就採用了相同的「騙術」，故作擊掌的時候把信夾進宋旻浩的手指中間，被騙多次的宋旻浩依舊沒能吸取教訓，每次都被騙住，也總是露出尷尬的笑容。





「圖：PANN」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞