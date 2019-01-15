不负「宋村傻」的称号！被粉丝同一种骗术骗住N次的WINNER宋旻浩
明星 2019年1月15日 星期二09:00 Rui
宋旻浩，作为WINNER一员站在舞台上时是气质高冷的爱豆，然而作为《新西游记》的固定嘉宾时却是个幼稚、大大咧咧的大男孩，截然不同的两种魅力让他得到不少观众的喜爱， 甚至因为节目中各种呆萌表现获得了「宋村傻」的外号。
宋旻浩的状态似乎仅有两种模式，一个是台上另一个就是台下，台上是威风淩淩、脚步生风的帅气爱豆，台下就是各种呆萌、容易被骗的「村傻」。 某次粉丝签名会上，wuli宋村傻被骗之后就引发了一系列「模仿作案」。
某次签名活动上，有位粉丝在离开之前作势想要和宋旻浩击掌，但粉丝抬手也只是个假动作，顺势就把写给宋旻浩的信夹进他的手指中间，停顿了N秒之后宋旻浩才反应过来，无可奈何地笑了笑。
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这之后，有不少粉丝就采用了相同的「骗术」，故作击掌的时候把信夹进宋旻浩的手指中间，被骗多次的宋旻浩依旧没能吸取教训，每次都被骗住，也总是露出尴尬的笑容。
「图：PANN」
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