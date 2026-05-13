「泰國王子」變「療癒系大叔」？2PM尼坤近況曝光，網友：表情看起來更快樂了

二代團粉絲最近心臟要很強！繼一連串合體消息後，2PM的「泰國王子」尼坤（Nichkhun）卻因為整個人「放大版」的驚人近況，讓老粉們差點認不出來，直接在韓網炸開了鍋。

事情是這樣的，最近2PM的官方YouTube頻道上傳了一支名為「下午三點的同居生活！？ 毫無死角的宿舍生活記」的影片。 製作單位把出道18年的張祐榮、Jun. K還有尼坤叫來宿舍，說要提議讓他們重新體驗「住在一起」的感覺。

第一個抵達宿舍的尼坤，穿著舒服的灰帽T、戴著帽子，一派悠閒現身。 但畫面一出來，大家都傻了——那個當年以精緻雕刻美男席捲亞洲的「泰國王子」，現在整個人看起來厚實了不少，散發出一種慈祥的「福氣感」。相比之下，隨後出現的Jun. K就顯得「敬業」許多。 他穿著大衣、打扮完整現身，平常就是管理魔人的他，擔心廣角鏡頭會讓臉看起來很腫，還熱心推薦給成員們好吃的減肥食譜。 尼坤的「幸福肥」跟Jun. K的「鐵血管理」擺在一起，對比實在太強烈。



影片曝光後「尼坤變了」馬上成為熱門話題。 網友們紛紛感嘆歲月不饒人，但更多爆笑的留言也跟著湧入：「他現在看起來更快樂了」、「怎麼覺得表情現在看起來更好了，更幸福的感覺 ᄏᄏ」、「幸福就好啦！」有人則是一針見血：「年紀大了基礎代謝掉下來，不管理（發福）就是瞬間的事」、「沒管理當然就是這樣囉~」也有溫馨派的網友表示：「太有親切感了，藝人 果然也是人啊~~」、「話說回來也太可愛了吧ᄏᄏ 怎麼有種天真爛漫的感覺ᄏᄏ」、「雖然變胖了但臉蛋還是很清秀啊 ᄏᄏᄏ 就算變胖，那種臉蛋也很少見好嗎 ᄏᄏᄏᄏ」、「可是就算變胖了，還是看起來很乾淨耶 ᄏᄏᄏᄏ」不過也有人很實際，笑說：「反正只要開始活動就會瘦回來」、「錢進戶頭就會瘦了」、「幸福就好，對吧？」也有人注意到他的髮量：「活動的時候頭髮就不多了，現在已經開始禿了嗎？ 難怪總是戴著帽子。」

尼坤這波「幸福肥」確實引爆了討論熱度。 而2PM即將在8月8日、9日於仁川舉行6人完整體的單獨演唱會「The Return」，到時候尼坤會以什麼模樣站上舞台？ 會不會「入帳即瘦」？ 大家就拭目以待吧！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞