鄭雨盛、金香起於電影《證人》中再會！兩位演員重現17年前廣告場面…網友：妹妹長大了 大叔卻沒有老！

鄭雨盛、金香起於電影《證人》中再會！兩位演員重現17年前廣告場面…網友：妹妹長大了 大叔卻沒有老！

電影   2019年1月14日   星期一11:43   JiaJia  

這兩張照片真的太有意義了！可愛的小香起變成美少女，而鄭雨盛大叔則沒有變啊～（更有魅力是真的！）


由鄭雨盛、金香起主演的電影《證人》將於下月（2月）在韓上映。該部作品描述替殺人嫌疑犯辯護的律師（鄭雨盛 飾）與殺人案唯一的目擊者、患有自閉症的少女（金香起 飾）之間的故事。近期公開官方海報和預告影片



這是金香起二次與李瀚導演合作，也是她與鄭雨盛繼2003年合拍廣告後「再次重逢」，令不少劇迷相當期待。


而當年「偷吃」牛角麵包的小香起…


17年後成長為美少女，並用精湛演技征服許多觀眾的心。兩位演員也重演當時的廣告場面，除了稱讚金香起「好好成長了」以外，鄭雨盛的外貌也成為話題，歲月對帥歐吧們果然都是善良的～（笑）


片方也公開一系列劇照，感覺是一部相當有人情味的作品呢～期待電影正式上映！

（圖片來源：電影《證人》）

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