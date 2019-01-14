郑雨盛、金香起於电影《证人》中再会！两位演员重现17年前广告场面…网友：妹妹长大了 大叔却没有老！
电影 2019年1月14日 星期一11:43 JiaJia
这两张照片真的太有意义了！可爱的小香起变成美少女，而郑雨盛大叔则没有变啊～（更有魅力是真的！）
由郑雨盛、金香起主演的电影《证人》将於下月（2月）在韩上映。该部作品描述替杀人嫌疑犯辩护的律师（郑雨盛 饰）与杀人案唯一的目击者、患有自闭症的少女（金香起 饰）之间的故事。近期公开官方海报和预告影片。
这是金香起二次与李瀚导演合作，也是她与郑雨盛继2003年合拍广告后「再次重逢」，令不少剧迷相当期待。
而当年「偷吃」牛角面包的小香起…
17年后成长为美少女，并用精湛演技征服许多观众的心。两位演员也重演当时的广告场面，除了称赞金香起「好好成长了」以外，郑雨盛的外貌也成为话题，岁月对帅欧吧们果然都是善良的～（笑）
片方也公开一系列剧照，感觉是一部相当有人情味的作品呢～期待电影正式上映！
（图片来源：电影《证人》）
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