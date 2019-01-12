韓版《花樣男子》十週年，網友推薦2019版演員新人選

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如果今天韓國重拍經典劇《花樣男子》，你希望是誰來演F4呢？

2009年1月5日，韓國的傳說級電視劇《花樣男子》首次開播了，雖然現在看來台詞稍顯肉麻，但劇情確實非常吸引人，而且除了倔強美麗的金絲草（具惠善 飾）之外，韓版F4——李敏赫飾演的具俊表、 金賢重飾演的尹智厚、金汎飾演的蘇易正、金俊飾演的宋宇彬也牢牢俘獲了大家的心。



不知不覺已經過去10年，如果放在今天，誰來飾演F4最合適呢？ 有網友提名了以下人選，一起來看看吧：

具俊表：禹棹奐

具俊表是劇中大財閥神話集團的繼承人，除了偶爾表現得眼中無人以外，一切堪稱完美，那麼擁有高大身材、貴族氣質和低沉嗓音的禹棹煥不失為優秀人選！ 很想聽他說這樣的肉麻台詞耶：「金絲草這顆月亮是無法離開具俊表這顆星星的！ 」❤





尹智厚：車銀優

尹智厚是前總統的孫子，即將繼承家族的文化財團、藝術中心，本身也是一位音樂家，雖然對別人有時不夠耐心，但對待金絲草卻格外溫柔和由奉獻精神。 這樣的角色，由人稱「臉天才」、擁有溫柔眼神的車銀優來演再合適不過啦！





蘇易正：徐康俊

蘇易正出身藝術世家，本身也是一名陶藝家，是國內最大規模個人博物館的繼承人，既會玩又有身世氣質，為了幫心儀的女生是秋乙報復前男友，還展現出了深情的一面。 又溫柔又紳士，還有很妙的感情線，很適合徐康俊這樣帥氣又有深情眼神的男生耶！





宋宇彬：志洙

身為不動產和建築業界巨頭家的公子，一方面照顧朋友時無比細心周到，爆發起來卻也十分驚人！ 如同漫畫角色一般擁有反轉魅力的宋宇彬，由嘗試過很多不同角色的志洙來飾演似乎也很有趣呢！



大家心中最合適的人選是誰呢？

（圖源：KSD韓星網、《大力女子都奉順》劇照、《花樣男子》劇照）

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