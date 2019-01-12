韩版《花样男子》十周年，网友推荐2019版演员新人选

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如果今天韩国重拍经典剧《花样男子》，你希望是谁来演F4呢？

2009年1月5日，韩国的传说级电视剧《花样男子》首次开播了，虽然现在看来台词稍显肉麻，但剧情确实非常吸引人，而且除了倔强美丽的金丝草（具惠善 饰）之外，韩版F4——李敏赫饰演的具俊表、 金贤重饰演的尹智厚、金泛饰演的苏易正、金俊饰演的宋宇彬也牢牢俘获了大家的心。



不知不觉已经过去10年，如果放在今天，谁来饰演F4最合适呢？ 有网友提名了以下人选，一起来看看吧：

具俊表：禹棹奂

具俊表是剧中大财阀神话集团的继承人，除了偶尔表现得眼中无人以外，一切堪称完美，那么拥有高大身材、贵族气质和低沉嗓音的禹棹焕不失为优秀人选！ 很想听他说这样的肉麻台词耶：「金丝草这颗月亮是无法离开具俊表这颗星星的！ 」❤





尹智厚：车银优

尹智厚是前总统的孙子，即将继承家族的文化财团、艺术中心，本身也是一位音乐家，虽然对别人有时不够耐心，但对待金丝草却格外温柔和由奉献精神。 这样的角色，由人称「脸天才」、拥有温柔眼神的车银优来演再合适不过啦！





苏易正：徐康俊

苏易正出身艺术世家，本身也是一名陶艺家，是国内最大规模个人博物馆的继承人，既会玩又有身世气质，为了帮心仪的女生是秋乙报复前男友，还展现出了深情的一面。 又温柔又绅士，还有很妙的感情线，很适合徐康俊这样帅气又有深情眼神的男生耶！





宋宇彬：志洙

身为不动产和建筑业界巨头家的公子，一方面照顾朋友时无比细心周到，爆发起来却也十分惊人！ 如同漫画角色一般拥有反转魅力的宋宇彬，由尝试过很多不同角色的志洙来饰演似乎也很有趣呢！



大家心中最合适的人选是谁呢？

（图源：KSD韩星网、《大力女子都奉顺》剧照、《花样男子》剧照）

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