姐姐真的太美了！《觸及真心》公開劉寅娜晚禮服走紅毯大展女神姿態
韓劇 2019年1月9日 星期三10:58 MiJimin
【劇照】昨天是李棟旭的律師劇照，今天是美美的女明星－劉寅娜，還有首次拍攝的花絮影片，大家是否越來越期待這一部劇了呢～！？
tvN全新水木劇《觸及真心》公開了女主人公劉寅娜的人物劇照，在戲裡她是大韓民國女神級的女演員代表人物－吳允書，將長髮盤起一身典雅的白色晚禮服，相當有氣質～！只要有她在的地方，鎂光燈閃個不停。
劇情講述頂級女演員「吳允書」因緋聞面臨事業下滑，為了出演知名編劇的戲，到全國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職當他的秘書，展開了女演員與龜毛律師的辦公室戀情。
昨日也公開了李棟旭所飾演的「權正錄」律師人物劇照，在劇中是勝訴率和實力都排名第一的金牌律師，外貌與自信也是業界首屈一指的代表人物，相當值得信賴。
▼李棟旭、劉寅娜 《觸及真心》初拍攝花絮公開！劉寅娜：「之後的四個月會成為我人生中最幸福的拍攝吧！」
這次真的很期待劉寅娜的角色，可以展現各種美好的一面，尤其是她的服飾和妝容，想必也會是看劇的一大重點，期待她的表現囉～！！！（花絮裡的微捲長髮也很美啊～～～）
《觸及真心》將在2月6日 (星期三) 晚間 21:30 首播。
（圖自：官方劇照／tvN drama）
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