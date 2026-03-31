又能看到U娜合體啦！《21世紀大君夫人》IU×邊佑錫登上劉寅娜電台，滿滿宣傳行程讓人超期待

哇！IU＆邊佑錫真的上超多節目宣傳《21世紀大君夫人》！已經開始期待4月到來啦～

今日（31日），據韓媒 Tenasia 報導，《21世紀大君夫人》主演的 IU 與邊佑錫確定出演劉寅娜主持的 YouTube 電台節目《You in Radio》（유인라디오）。據悉，目前節目尚在拍攝前階段，兩人的日程正在調整中。



IU 與劉寅娜早在 2010 年錄製綜藝《英雄豪傑》時結緣，長久以來一直保持深厚友誼。雖然兩人相差 11 歲，卻是娛樂圈公認的無話不談好姐妹。本次同台，粉絲可以期待她們自然的默契與特別化學反應，還有輕鬆分享拍攝中的趣味小故事，想必會非常有趣！而劉寅娜以幽默又貼心的主持風格聞名，常讓嘉賓放鬆自在、分享超多幕後趣事。



即將在4月10日（Disney+ 同步上線）首播的《21世紀大君夫人》，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身份」而心煩意亂的女子，與一位作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。

近期 IU 與邊佑錫也將展開密集宣傳活動，包括張度練主持的《Salon Drip2》、劉在錫主持的《藉口GO》。邊佑錫還將參加綜藝節目《玩什麼好呢》，與主持人兼摯友朱宇宰同框，互動令人期待！同時，他也將出演 IU 主持的音樂談話節目《IU的調色盤》，宣傳行程滿滿，大家千萬別錯過哦！



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