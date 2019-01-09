姐姐真的太美了！《触及真心》公开刘寅娜晚礼服走红毯大展女神姿态
韩剧 2019年1月9日 星期三10:58 MiJimin
【剧照】昨天是李栋旭的律师剧照，今天是美美的女明星－刘寅娜，还有首次拍摄的花絮影片，大家是否越来越期待这一部剧了呢～！？
tvN全新水木剧《触及真心》公开了女主人公刘寅娜的人物剧照，在戏里她是大韩民国女神级的女演员代表人物－吴允书，将长发盘起一身典雅的白色晚礼服，相当有气质～！只要有她在的地方，镁光灯闪个不停。
剧情讲述顶级女演员「吴允书」因绯闻面临事业下滑，为了出演知名编剧的戏，到全国最厉害的律师「权正录」那里伪装求职当他的秘书，展开了女演员与龟毛律师的办公室恋情。
昨日也公开了李栋旭所饰演的「权正录」律师人物剧照，在剧中是胜诉率和实力都排名第一的金牌律师，外貌与自信也是业界首屈一指的代表人物，相当值得信赖。
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这次真的很期待刘寅娜的角色，可以展现各种美好的一面，尤其是她的服饰和妆容，想必也会是看剧的一大重点，期待她的表现罗～！！！（花絮里的微卷长发也很美啊～～～）
《触及真心》将在2月6日 (星期三) 晚间 21:30 首播。
（图自：官方剧照／tvN drama）
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