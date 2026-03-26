回憶殺！《鬼怪》10週年「死鬼CP」合體放閃！孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜揪團旅行去

經典韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》迎來開播10週年，劇中黃金陣容孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜確定再度合體，一同拍攝10週年特別節目，消息一出讓不少劇迷直呼「終於等到了」！

《鬼怪》是堪稱「明星編劇」金銀淑的代表作之一，2016年在tvN播出時創下有線台戲劇史上首次「收視率突破20%」的驚人紀錄，成為當年現象級話題作。 即使播畢多年，仍透過海外平台持續圈粉，至今超過10年依舊是韓流代表作品之一。



當年《鬼怪》能引發如此熱潮，除了演員們細膩的演技、金銀淑作家特有的感性台詞、李應福導演的唯美畫面，連原聲帶都橫掃音源榜單，可說是全方位打造出一股文化風潮。 該劇更在2017年橫掃百想藝術大賞、有線電視台放送大賞、Korea Drama Awards等多項大獎，早已超越單純的「夯劇」，成為代表一個時代感性與大眾文化的經典作品。



這次《鬼怪10週年》（暫定）特別節目，將再次見證這部經過多年依舊被不斷提起的戲劇魅力。 當年創造收視神話的主角團-孔劉、金高銀、李棟旭、劉寅娜將一同展開短暫旅行，久違合體讓大家相當期待。 據了解，他們將在節目中重溫劇中經典場面與台詞，回顧這部作品留下的特別意義。



《鬼怪10週年》特別節目不僅是紀念該劇10週年，同時也作為tvN電視台20週年特別企劃的一部份，別具意義。 tvN相關人員表示：「《鬼怪》不只是播出時轟動，至今仍是持續受到大家喜愛的代表性作品。 迎接10週年，我們希望能喚起觀眾與tvN共同擁有的回憶，勾起大家對這部人生作品的懷念。 當年的笑聲與感動、經過10年依然不變的演員們之間的化學反應，以及這部作品帶來的餘韻，都將再次重現，請大家多多期待。」

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