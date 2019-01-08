六座新人獎開啟 (G)I-DLE 的 2019 年 實境節目下週開播！ 李棟旭、劉寅娜 《觸及真心》初拍攝花絮公開！劉寅娜：「之後的四個月會成為我人生中最幸福的拍攝吧！」 《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬、朴信惠正式展開LOVELINE！不知不覺只剩下4集…究竟誰才是幕後的大BOSS？ 「真是個好孩子」BTS防彈少年團柾國在《金唱片獎》向ARMY行大禮！ BTS防彈少年團 2018 在美銷量驚人 擊敗眾多當地歌手勇奪第二！ 《做家務的男人們2》崔敏煥&律喜育兒日常也太甜！ 寶寶打針「哭5秒就停」超乖 洪秀賢＆Microdot已在近日分手！所屬社回應：「由於是藝人的私生活，無法告知分手的原因！」 《認哥》朴誠雄成為新一代「男神收割機」？上次親了金希澈…這次親了閔庚勳！ AOA 後時隔六年半 FNC 新女團 Cherry Bullet 確定月中出道！ Apink 徹底大轉型 〈PERCENT〉海內外迴響都熱烈！ 【最新預告】光熙和P.O上《認識的哥哥》大比拚，互不相讓光看片段就超爆笑！ 張基龍、NANA確定合作OCN新週末劇《Blue Eyes》！上演「頂尖殺手」與「美貌刑警」的追擊愛情劇 SHINee鐘鉉獲《金唱片獎》本賞！ 珉豪、泰民特意調整行程去代為領獎：「請一直記住鐘鉉哥」 李棟旭《觸及真心》公開完美律師角色劇照，好像看到《鬼怪》阿使了？ 哥倆好二次合作！繼《與神同行》後 河正宇、朱智勛確定出演新電影《綁架》 孔曉振又接拍電影了！與金來沅合作《最普通的戀愛》 預計今年（2019年）上映 WINNER遭遇「強制LIVE」！ 電台節目放錯音樂險生放送事故，幸虧李昇勳及時救場！ 終於撕掉「高中生」標籤！金香起曬畢業照，一看到就情不自禁露出姨母笑 賴冠霖開通IG用三國語言賀新年，但兩件事情仍引起網友爭議！ 黃旼炫時隔19月重啟IG！ 與姜丹尼爾、尹智聖PO出同款海邊照片 《成為王的男人》首播 呂珍九一人分飾賤民VS暴君表現搶眼 【有片】BTS防彈少年團JIN&V台下開啟「觀眾模式」玩嗨，說好的偶像包袱呢？ 《鎖命危機》爽朗直白孔曉振 自爆怕鬼不怕人 BTS防彈少年團V又來製造美談了～看到NU'EST W少椅子立刻送上，JIMIN豎大拇指！ 坐等《天空之城》的他們公開戀情？韓網民：如柳俊烈&惠利同款撇關係方法XD BTOB 旼赫公開首張個專曲目表 陸星材、(G)I-DLE 小娟跨刀獻聲！ 香港開騷前先來跟大家見個面！勝利1/12中午將到商場先跟大家拜個早年啊～ 太有心！Wanna One李大輝在舞台上系的蝴蝶結：來自粉絲送的便當包裝♥

留言/評論