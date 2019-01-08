李棟旭《觸及真心》公開完美律師角色劇照，好像看到《鬼怪》阿使了？
韓劇 2019年1月8日 星期二13:06 MiJimin
2019年小編最期待這部劇了～～～！
tvN全新水木劇《觸及真心》是由李棟旭和劉寅娜主演，《金秘書為何那樣》的朴俊和導演與李明淑、崔寶林作家合作打造，改編自網路小說，講述頂級女演員「吳允書」突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路，為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛律師之間的辦公室秘密愛情故事。
官方也在今日率先公開了「權正錄」律師的人物劇照，充滿自信的眼神與筆挺西裝，專注而完美的側臉展現冷靜沉著的一面，讓人不禁想起《鬼怪》裡的陰間使者啊～！
李棟旭飾演的權正祿是勝訴率和實力都排名第一的金牌律師，外貌與自信也是業界首屈一指的代表人物，相當值得信賴，導演提到李棟旭一到現場便做好完全的準備，眼神和語氣也都相當有說服力，目前拍攝進行的相當順利。
《觸及真心》將在2月6日 (星期三) 晚間 21:30 首播。
▼預告：
（圖自：官方劇照）
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