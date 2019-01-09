膽子真大！希臘女主播嘲諷EXO&BTS&Wanna One長相「長得像女人」，被罵到道歉
明星 2019年1月9日 星期三11:37 Rui
EXO、防彈少年團、Wanna One，三家粉絲團這次集體開撕希臘女主持人。
希臘女主持人在脫口秀節目《Eutixeite》中公開諷刺了K-POP界代表愛豆男團成員，引得粉絲團暴怒。 當天的討論主題圍繞著2018年《世界100大帥哥》展開，嘉賓和主持人們各抒己見。
女主持人看完防彈少年團的田柾國、V，以及Wanna One姜丹尼爾的照片之後，公開諷刺稱「長得像個女人」。 之後在看EXO世勳的照片後也嘲笑「他的長相真的太對不起這個排名了」。 甚至多次用一些侮辱亞洲人的口吻來進行節目。
這樣的言論徹底激怒了全世界K-POP愛好者，EXO-L、ARMY以及Wannable紛紛對於這家電視台的主持人表示出了強烈不滿，要求電視台向全世界K-POP歌迷們道歉。 最終女主持人出來道歉，表示已經認識到了自己的錯誤，接受所有的批評聲。
對於「帥」和「美」的看法，每個人心中都有不一樣的標準，更何況是文化差異巨大的東、西方審美觀呢？ 言論自由不代表可以不尊重他人，更何況是拿父母所給的長相說事。
「圖：NATE NEWS」
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留言/評論
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Xin JieShu JiePak Suek Yee欣仪看楼下的假账号 看来他不明白“言论自由”和“尊重”的区别哈哈哈哈哈哈哈哈
11分前
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剛開始我也不太習慣看他們化妝，哈……不過文化差異不同仍然要先了解並且尊重!
53分前
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說真話也要道歉?？這些人打扮起來甚至比女生漂亮。不過有一天也會變老變醜的，年輕時靠本事賺錢，又唱又跳其實是很費體力的苦差事，長得好看不是他們的錯啦⋯⋯
50分前