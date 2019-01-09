胆子真大！希腊女主播嘲讽EXO&BTS&Wanna One长相「长得像女人」，被骂到道歉
明星 2019年1月9日 星期三11:37 Rui
EXO、防弹少年团、Wanna One，三家粉丝团这次集体开撕希腊女主持人。
希腊女主持人在脱口秀节目《Eutixeite》中公开讽刺了K-POP界代表爱豆男团成员，引得粉丝团暴怒。 当天的讨论主题围绕著2018年《世界100大帅哥》展开，嘉宾和主持人们各抒己见。
女主持人看完防弹少年团的田柾国、V，以及Wanna One姜丹尼尔的照片之后，公开讽刺称「长得像个女人」。 之后在看EXO世勋的照片后也嘲笑「他的长相真的太对不起这个排名了」。 甚至多次用一些侮辱亚洲人的口吻来进行节目。
这样的言论彻底激怒了全世界K-POP爱好者，EXO-L、ARMY以及Wannable纷纷对於这家电视台的主持人表示出了强烈不满，要求电视台向全世界K-POP歌迷们道歉。 最终女主持人出来道歉，表示已经认识到了自己的错误，接受所有的批评声。
对於「帅」和「美」的看法，每个人心中都有不一样的标准，更何况是文化差异巨大的东、西方审美观呢？ 言论自由不代表可以不尊重他人，更何况是拿父母所给的长相说事。
「图：NATE NEWS」
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留言/评论
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說真話也要道歉?？這些人打扮起來甚至比女生漂亮。不過有一天也會變老變醜的，年輕時靠本事賺錢，又唱又跳其實是很費體力的苦差事，長得好看不是他們的錯啦⋯⋯
45分前
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剛開始我也不太習慣看他們化妝，哈……不過文化差異不同仍然要先了解並且尊重!
49分前
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