與李光洙戀情公開後，李善彬出演《看見你的聲音》再度成為熱門影片！
綜藝 2019年1月3日 星期四10:22 MiJimin
真的是才女啊～才女～，希望兩人可以幸福長久！
不曉得大家是從何時注意到李善彬的，女團出身的她，現在是以演員的身份活動，而歌唱、舞蹈、自彈自唱都難不倒她，讓大眾熟識她的契機，則是在出演《看見你的聲音》，當時她姣好的外型受到矚目，更被來賓判定為音痴。
▼結果她不僅會彈琴，還擁有一副好歌喉，一開口就令全場驚豔，當時她演唱的歌曲是高潤荷的《今天分手了》，這部影片也再次被網友找出來觀賞，大家都紛紛讚嘆她是才女一枚～：
她出演過電視劇《38師機動隊》、《Missing9》、《犯罪心理》等熱門作品，在2018年《Sketch》中則是女主角，與Rain和李東健合作，演技也相當不錯。
▼除了電子琴之外，她也在《認識的哥哥》裡表演過吉他，相當多才多藝。
＊若大家想要回顧她與李光洙在節目上的互動片段，可以參考下面這一篇文章：
【經典回顧】李善彬曾在《Running Man》因為李光洙而被測謊機電過兩次～
（圖自：《看見你的聲音》／《Running Man》）
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