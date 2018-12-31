【經典回顧】李善彬曾在《Running Man》因為李光洙而被測謊機電過兩次～
綜藝 2018年12月31日 星期一13:30 MiJimin
一起來回顧他們倆在《RM》的互動吧…。
在今早爆出李光洙和李善彬已經熱戀5個月的消息後，兩人在SBS綜藝節目《Running Man》上的互動也成為了網友們的焦點。
李善彬一共出現過EP319（2016年10月2日 ）、EP356.357（2017年6月25日—7月2日）這些期數，在2016年10月這一集，她是以曾說過李光洙是自己的理想型而出演。
當時與光洙在節目上也有滿滿的粉紅泡泡，李光洙當面問她喜歡的類型，李善彬默默地指向光洙，讓他非常害羞。
不過，在使用測謊器，確認李善彬心中的理想型是否真的是光洙時，李善彬回答：「是。」結果被電～XD，但卻忍住了真的很厲害，第二次確認結果還是一樣的～XDDD，這一段也是相當搞笑！（能忍住被電，真的蠻厲害的…，最後還誠實地說：雖然忍住了，但還是好痛啊…）
而在2017年6月在上《Running Man》時，和光洙配對成功，節目組再度拿出測謊機，問她說：「理想型是李光洙嗎？」她回答：「是」，結果測出了「真話」讓李光洙在一旁暗爽不已。
兩位真的很登對啊～！粗卡粗卡粗～～～！
（圖自：SBS Running Man）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞