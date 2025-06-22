「公開戀愛8年」李先彬爆料李光洙先追自己，現場通話、首次公開交往契機！

本月20日，池錫辰的YouTube頻道《池舒適的世界》上傳了一則標題為「李先彬 噪音行銷」的影片，作為嘉賓出演的李先彬談到了自己的戀人李光洙。

李先彬和李光洙從2018年至今一直穩定交往，池錫辰問她可以不可以聊對方的事，李先彬爽快表示：「可以聊啊，現在不提反而奇怪了。」池錫辰還透露，在錄製前收到了李光洙的訊息：「哥，今天先彬要上《池舒適的世界》，請多多關照她。」池錫辰驚訝說沒想到光洙這麼溫柔體貼，李先彬害羞又開心笑個不停。



事實上，李先彬過去在多個節目中都曾表示自己的理想型就是李光洙。 池錫辰也回憶：「妳第一次來《Running Man》時說光洙是理想型，我還以為妳在開玩笑，後來才發現是認真的。」李先彬第一次公開背後故事，原來她當時剛拍完《38師機動隊》接受採訪，因為是出道不久的新人，自認沒什麼話題度，對於關於理想型的提問完全是實話實說。 沒想到《Running Man》節目組看到了那篇採訪，在製作「李光洙一日約會特輯」時把聲稱理想型是的李光洙的人全部找來，其中一個就是李先彬。



李先彬也強調：「雖然是我先說他是理想型沒錯，但真正努力主動靠近的是李光洙。這點一定要講清楚。」池錫辰也附和道：「雖然門是妳先打開的，但主動推進的是光洙。 這是事實，我也知道的。」

池錫辰還現場打電話給李光洙，進行有關李先彬的小測驗，李先彬對李光洙的回答信心滿滿。 池錫辰打趣地說：「你知道我們正在錄影吧？ 你這個溫柔男。」李光洙對於李先彬的喜好多數答對，包括李先彬新片《噪音》的相關資訊等，唯獨在喜歡的顏色上不斷答錯。 池錫辰問他有什麼話想對李先彬說，李光洙突然結巴起來，羞澀地回答：「加油、好好錄影吧。」李先彬則撒嬌回應：「這是搞什麼啦~」



另一方面，李先彬與李光洙因2016年出演SBS綜藝節目《Running Man》結緣，之後發展為情侶，並於2018年正式承認戀情，至今依舊維持著穩定的感情關係。



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