「Sorry*4，我來*3請喝咖啡」《酒都女》李善彬、韓善伙、鄭恩地送咖啡車讓始源大喊「歐膩」

曾一同拍過《酒鬼都市女人們》系列劇集的李善彬、韓善伙、鄭恩地與始源，四人結交了友誼，三名「酒鬼女人」近日還為拍攝電影《成人童話》的始源送上咖啡車。

始源昨（26）日在限時動態分享了認證照，他故作拘謹地感謝「歐膩們」（圖上文字寫「感謝歐膩們……」，用了女生喊女生的用法），和身旁他斗大的《酒都女》油膩(?)海報形成對比。



仔細看，咖啡車所寫的文字還相當有Sense，「《成人童話》和我們帥氣始源歐巴」還有「太熱了，Sorry, Sorry, Sorry, Sorry，我來我來我來請喝咖啡!!!請多多喜愛我們始源歐巴!!!」，化用始源所屬的Super Junior名曲〈SORRY, SORRY〉歌詞。



《酒鬼都市女人們》的觀眾、粉絲，都很欣慰看到四人感情還那麼好吧！25日播出的始源主持的《做沒做過的事》談到異性朋友，始源也提到《酒鬼都市女人們》三名女主角都是他的異性好友呢！



（影片2:47附近）



最後……當然要點播〈SORRY, SORRY〉了，始源在TikTok 發布的「《酒都女》胖子裝版本」〈SORRY, SORRY〉當然也要有啦！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞