与李光洙恋情公开后，李善彬出演《看见你的声音》再度成为热门影片！
综艺 2019年1月3日 星期四10:22 MiJimin
真的是才女啊～才女～，希望两人可以幸福长久！
不晓得大家是从何时注意到李善彬的，女团出身的她，现在是以演员的身份活动，而歌唱、舞蹈、自弹自唱都难不倒她，让大众熟识她的契机，则是在出演《看见你的声音》，当时她姣好的外型受到瞩目，更被来宾判定为音痴。
▼结果她不仅会弹琴，还拥有一副好歌喉，一开口就令全场惊艳，当时她演唱的歌曲是高润荷的《今天分手了》，这部影片也再次被网友找出来观赏，大家都纷纷赞叹她是才女一枚～：
她出演过电视剧《38师机动队》、《Missing9》、《犯罪心理》等热门作品，在2018年《Sketch》中则是女主角，与Rain和李东健合作，演技也相当不错。
▼除了电子琴之外，她也在《认识的哥哥》里表演过吉他，相当多才多艺。
＊若大家想要回顾她与李光洙在节目上的互动片段，可以参考下面这一篇文章：
【经典回顾】李善彬曾在《Running Man》因为李光洙而被测谎机电过两次～
（图自：《看见你的声音》／《Running Man》）
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