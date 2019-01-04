tvN接下來新劇都令人期待呀！超強大的演員陣容，你準備好要追哪一部了呢？
韓劇 2019年1月4日 星期五09:01 Yuan
有線台（tvN、JTBC、OCN）近幾年在電視劇製作上有著突出表現，演員陣容也越來越強大，就一起看看tvN接下來要播出的戲劇，大家準備好要追哪一部了呢？
＊呂珍九、李世榮主演《成為王的男人》：1月7日播出
《成為王的男人》改編自2012年的電影《光海，成為王的男人》，講述政局混亂、權力紛爭達到頂峰的朝鮮中期，王「李憲」為了預防不測，找來了比雙胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宮裡當王而展開的故事。 呂珍九、李世榮兩位都是童星演員出道的，看到劇照真的覺得他們都長大了啊～
＊李鍾碩、李奈映主演《羅曼史是別冊附錄》：1月26日播出
《羅曼史是別冊附錄》劇情以出版社為背景，講述男女主角一起長大，並隨著時間的流逝，逐漸感受到對彼此的感情。這是李奈映時隔9年回歸之作，也是李鍾碩出道以來首次主演的浪漫喜劇，已讓不少劇迷們都相當期待！
＊李棟旭、劉寅娜主演《觸及真心》：2月6日播出
《觸及真心》講述頂級女演員「吳允書」突然爆出和財閥三世的緋聞，事業開始走下坡路。她為了出演知名編劇的電視劇，到韓國最厲害的律師「權正錄」那裡偽裝求職並當他的秘書，是一段頂級女演員和龜毛律師之間隱密的辦公室戀情。這更是李棟旭、劉寅娜繼《鬼怪》之後再次合作，已經不少劇迷都等著追劇了啊！
此外，還有幾部是陣容確定但還沒有定檔的，像是宋仲基、金智媛、張東健、金玉彬主演的《阿斯達年代記》；朴珍榮、辛睿恩主演的《會讀心術的那小子》；朴寶英主演的《Abyss》等等，看來今年tvN的劇真的也都令人期待呀！
（圖：KSD、tvN）
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