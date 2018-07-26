宋仲基、金智媛、張東健確定出演tvN新劇《阿斯達編年史》！明年上半年播出
韓劇 2018年7月26日 星期四11:23 JiaJia
演員陣容終於確定了！感覺等很久啦～宋仲基和金智媛是繼《太陽的後裔》後二次合作，而《阿斯達編年史》也是宋仲基婚後回歸小螢幕的第一部作品，更是備受矚目。
百分之百事前製作、預計明年於有線台tvN播出的新電視劇《阿斯達編年史》，是以古代都市「阿斯達」為中心，而展開的權力鬥爭、愛與成長故事的奇幻古裝劇，並投入數百億製作費而成為大眾矚目的焦點。由《Signal》、《我的大叔》金元錫導演執導，《善德女王》、《樹大根深》、《六龍飛天》金英賢、朴尚淵編劇共同執筆。
演員的部分，宋仲基、金智媛與張東健確定出演，引發海內、外粉絲關注。
宋仲基飾演「銀蟾」，他是接受藍色彗星之息的預言之子，曾是藍石村的遊牧民，失去雙親後一個人在瓦韓族中的非議中長大，有著異於常人的外貌、性格和能力。銀蟾是人族和雷安脫的混血，所以有著另類的外貌和非凡的能力，日後成為從都市向帝國發展的阿斯達征服者。
金智媛飾演「譚雅」，是懷著藍色彗星之息而生的預言少女，十孫的女兒、瓦韓族母系氏族的繼承人。她是阿斯達帝國最初的皇太子妃，日後成長為帝國首位偉大的女性政治家。譚雅是銀蟾的初戀。
張東健飾演「塔昆」，是阿斯達部落聯盟長的兒子，帶領人類在與雷安脫的二十年大戰中獲得勝利的英雄。年僅十八歲便能向大人們提出遠見的戰略，並藉此獲得勝利，是東方族的大英雄，有著出色才能和能力。後來成為阿斯達帝國第一位王。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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